Una torrefazione bresciana trionfa al "Best Espresso Contest" di Napoli

Nel vivace scenario del "Best Espresso Contest" a Napoli, svoltosi il 7 e 8 maggio 2024, la Torrefazione Lucaffè di Carpenedolo ha brillato come vincitrice indiscussa con un distintivo blend di caffè provenienti dalla Colombia e dall’Etiopia, dimostrando un'eccezionale maestria nella produzione di caffè di alta qualità.

L'evento, che ha visto partecipanti provenienti da varie regioni, è stato una celebrazione della cultura del caffè e della sua importanza nella vita quotidiana. La Torrefazione Lucaffè si è distinta non solo per l'eccellenza del suo prodotto, ma anche per la passione e l'impegno che trasmette attraverso ogni tazza.

Il caffè della Torrefazione Lucaffè, con il suo aroma avvolgente e il sapore ricco e bilanciato, ha conquistato non solo il palato degli esperti, ma anche il riconoscimento ufficiale della giuria come il migliore dell'evento. La dedizione alla qualità e all'artigianalità ha reso la Torrefazione Lucaffè un punto di riferimento nel mondo del caffè, e questa vittoria conferma il loro impegno costante verso l'eccellenza.

In un mondo in cui il caffè è molto più di una semplice bevanda, ma un'esperienza sensoriale e culturale, la Torrefazione Lucaffè si è dimostrata all'altezza della sfida, portando in primo piano la tradizione e l'innovazione nel mondo della torrefazione. La loro vittoria al "Best Espresso Contest" a Napoli - la patria per antonomasia del caffè - è un tributo alla passione, alla precisione e alla ricerca della perfezione che caratterizzano il loro lavoro.