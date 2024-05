Valtènesi protagonista con Juri Pagani al “Master per Direttori di Consorzio di tutela”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si è concluso con l’intervento del ministro Francesco Lollobrigida nella sede del Ministero dell’agricoltura il primo “Master Direttore Consorzio Tutela edizione 2023/2024”, promosso da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita e il supporto organizzativo di Accademia Qualivita.

Il percorso formativo si è articolato in un ciclo di seminari in-formativi suddivisi in 7 moduli che affrontano gli ambiti di conoscenza necessari a comprendere il contesto di riferimento e gli aspetti legati alla gestione efficace di un Consorzio. 144 ore di lezione in presenza, oltre 40 docenti tra professori universitari, esperti di settore, rappresentanti istituzionali e 6 consorzi di tutela che hanno ospitato gli incontri in programma: questo il contesto in cui hanno lavorato i 35 partecipanti (selezionati su 150 domande) provenienti da diverse realtà del mondo della Dop economy.

Fra i neodiplomati direttori anche il gardesano Juri Pagani, da anni nello staff del Consorzio Valtènesi in qualità di coordinatore. “E’ stato un onore partecipare a questo Master, in cui ho potuto accrescere la mia conoscenza sulla gestione manageriale dei consorzi di Tutela, ma anche confrontarmi con colleghi di realtà molto differenti sia per prodotto che per dimensione – ha dichiarato Pagani-. La condivisione è stato il plus di questo impegnativo percorso formativo. Ringrazio il presidente Paolo Pasini, tutti i produttori del Consorzio Valtènesi e il direttore Carlo Alberto Panont per avermi supportato in questi mesi. Metterò a disposizione di tutto il territorio le nozioni acquisite per far crescere sempre di più la consapevolezza della grande potenzialità che esprime la riviera bresciana del lago di Garda”.