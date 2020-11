40minuti per la tua impresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Scenario In questi mesi complicati, sul territorio italiano sono nate alcune interessanti iniziative volte a "darsi una mano". Segno che, insieme, qualcosa di buono lo possiamo fare. In particolare il canale social e digital, in generale, si é dimostrato piú che all'altezza ed ha permesso di rimanere in contatto tra persone ed aziende/realtá, dando vita ad alcune attivitá.



#40minuti proud supporter: questa che segnalo é recente ed é nata grazie all'idea di Veronica Gentili (Facebook Marketing Expert a livello nazionale ed internazionale), con il desiderio di dare supporto alle realtá del nostro territorio, in difficoltá. E'un'iniziativa a livello nazionale e rivolta ai professionisti del settore, che mettono a disposizione il proprio tempo, ed anch'io ho accolto volentieri l'invito a far parte di questo lodevole gesto.



Di cosa si tratta? Di una breve consulenza gratuita (da qui il nome #40minuti) in ambito social, digital e marketing, svolta anche da remoto. L'obiettivo é quello di dare alcune idee, input reali e pratici, sui quali lavorare in autonomia, in questo periodo. Non é niente di magico, non si ha certo la pretesa di risolvere tutti i problemi (servirebbe naturalmente piú tempo), ma certamente é possibile darsi una mano, anche grazie a piccoli consigli. Se pensi che possa essere di tuo interesse ed utilitá, puoi prenotare i tuoi #40minuti, scrivendomi qui: gianlucacastrini@gmail.com Ti aspetto.

Gallery