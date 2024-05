I sushi non mancano, macché: diversi i ristoranti a tema in pochi chilometri quadrati, sulla provinciale tra Manerba e Raffa ce ne sono tre a poca distanza l’uno dall’altro. Ma di kimono e katane, invece, nemmeno l’ombra. Eppure c’è una piccola (e fortunata?) “enclave”, in provincia di Brescia, che più che in tutto il resto d’Italia assomiglia al Giappone: non per i paesaggi che la...

Il contenuto è riservato agli abbonati.