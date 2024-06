Dossier Sociale Centro / Via Corsica, 21

Confiscato alla mafia, poi l'abbandono: ora l'ex albergo Fornaci torna a nuova vita

In attesa di essere riutilizzato dal 2009, sarà inaugurato entro l'anno e ospiterà un centro di primo aiuto per senzatetto e persone con gravi difficoltà economiche. Dalla criminalità all'occupazione, poi l'abbandono: la travagliata storia dell'hotel di via Corsica.