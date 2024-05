Dossier La storia

Da zero a 205 milioni: chi è Oreste Pasquali, il bresciano mister Tecnocasa che ha portato il franchising in Italia

Classe 1942, nato a Pozzolengo. Fondatore e presidente di Tecnocasa, Oreste Pasquali ha iniziato la sua avventura imprenditoriale da un ufficio a Milano, espandendo il marchio in tutta Italia e nel mondo. A Brescia la società specializzata nella mediazione immobiliare conta 116 filiali. La storia del marchio e dell'imprenditore che ha portato in Italia la formula del franchising per il settore immobiliare