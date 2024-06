Dossier sport

Il palaindoor da 16,2 milioni di euro che cambierà il volto dello sport bresciano

Al via i lavoro per la costruzione della cittadella dello sport di Sanpolino, che diventerà un prestigioso punto di rifermento per tutta l'atletica bresciana e dell'Italia intera. Il termine dei lavori è previsto per i primi mesi del 2026