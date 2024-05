Le aziende bresciane non trovano operai: perché nessuno vuol più lavorare in fabbrica

Se la provincia di Brescia è ancora oggi il terzo polo industriale italiano insieme a Milano e Torino, suona come paradossale quanto denunciato Confindustria, che, attraverso un report, ha lanciato l’allarme: nove aziende su dieci non trovano o faticano a trovare lavoratori. In pratica nessuno vuole più fare l’artigiano o l’operaio specializzato. Sono infatti queste le due figure...

Il contenuto è riservato agli abbonati.