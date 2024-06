Dossier attualità

Stadio e palasport da 12 milioni di euro: il paese li aspettava da 30 anni

Presentata la maxi-opera. Oltre a un campo da calcio con dimensioni regolamentari da Serie A, ci saranno strutture per basket, tennis, padel, calcetto, pallavolo e beach volley. Non mancheranno le tribune per gli spettatori, un punto ristoro e gli spogliatoi riservati agli atleti.