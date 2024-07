Quanto costa comprare casa sul Lago di Garda (e dove conviene investire)

Per qualcuno è la possibilità di allontanarsi dai ritmi cittadini e sentirsi sempre un po' in vacanza: vivere a pochi minuti da uno specchio d'acqua dove rinfrescarsi e divertirsi d'estate e passeggiare in inverno. Per chi c'è nato, è l'esigenza di restare nel luogo che si è abituati a sentire come casa. Una casa sulle sponde del lago di Garda è da sempre il sogno di tanti bresciani...

Il contenuto è riservato agli abbonati.