Provate a prendermi: la fuga e i misteri di Bozzoli, dall'Africa in yacht ai Balcani

Le ricerche continuano senza sosta. Tra le ultime ipotesi, la scelta di Marbella in Spagna per poi tentare la fuga in mare via nave. Ma Giacomo Bozzoli ha già dato dimostrazione di grande astuzia, potrebbe essere l'ennesimo depistaggio. Cosa sappiamo finora.