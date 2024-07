Dossier mente criminale

Bozzoli, documento registrato in Spagna: ipotesi clamoroso depistaggio

Dal 20 al 30 giugno il presunto soggiorno in un albergo spagnolo, ma è ancora da accertare se sia stato lui a registrare il documento; non è infatti esclusa l'ipotesi di un depistaggio. Come testimoniato dalla sua ex in tribunale, Bozzoli non sarebbe nuovo a simili piani criminosi