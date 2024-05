Cos'è Dossier Brescia e come inviare le segnalazioni

Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews. Nasce a giugno 2022, con l’intento di offrire almeno un’inchiesta o un approfondimento al giorno su temi d’interesse locale. A Roma e Milano può contare su due squadre di quattro giornalisti, coadiuvati da diversi collaboratori e dalle redazioni “tradizionali” di RomaToday e MilanoToday. Da qualche settimana Dossier è arrivato anche a PalermoToday. E adesso ad AgrigentoNotizie e BresciaToday.

L’informazione di Dossier è complementare a quella che siete abituati a leggere su questo sito. Da una parte il racconto della cronaca, della politica, dello sport e dell’attualità che avete sempre dimostrato di apprezzare per la sua velocità, precisione e rigore (e che rimane gratuito). Dall’altra l’indagine, l’approfondimento, la necessità di andare oltre la notizia per svelare tutte le storture, le contraddizioni, le storie che meritano di essere raccontate di un centro industriale importante come Brescia. Un servizio che potete scegliere di fruire e sostenere, abbonandovi qui. I nostri articoli parlano di temi sociali, ambiente, sanità, crimine, potere, diritti, lavoro, e sono multimediali. Contengono foto, video, grafici, mappe, e sono il frutto di settimane o mesi di lavoro. Il tempo necessario per trovare le domande (e le risposte) giuste, intervistare le fonti, elaborare dati e numeri e consultare documenti riservati. Buona lettura e grazie della vostra fiducia.

Per segnalazioni e suggerimenti, dossier@bresciatoday.it