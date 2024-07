Orsi e lupi sempre più vicini a noi: dove sono, la mappa (e come evitare rischi)

Orsi e lupi sono ormai una presenza fissa in Lombardia. Le tracce si susseguono e si perdono ai confini delle zone più impervie. Quelle dell'orso continuano ad aumentare mentre il lupo è in crescita a livelli esponenziali. Lo dice il rapporto 2023 sui grandi carnivori in Regione Lombardia. E dopo l’ultima aggressione a un turista francese in Trentino, c’è fermento anche ai piani...

Il contenuto è riservato agli abbonati.