Morto avvocato ed ex sindaco, tutto il paese in lutto

"Un uomo che amava condividere il suo sapere con generosità e pazienza. Stimolava al miglioramento, gentile e disponibile". Così Ugo Negroni viene ricordato a Nave. Noto e stimato avvocato, è stato sindaco della cittadina della Valle del Garza per un decennio: si è spento lunedì, all'età di 91 anni.

Da alcuni anni si era trasferito in città, a Mompiano, ma aveva sempre mantenuto un forte legame con il paese che ha amministrato per tutti gli anni '60. Profondo conoscitore della storia locale, in tanti ricordano le sue testimonianze e i suoi interventi pubblici in cui raccontava fatti e vicende ignoti ai più.

La salma dell'ex sindaco riposa nella sala consigliare del Comune di Nave: nel pomeriggio di mercoledì sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata dove, alle 14, sarà celebrata la cerimonia funebre.