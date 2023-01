La pizza gourmet che fa il giro d’Italia in un’unica fetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La pizza è da sempre icona della tradizione gastronomica italiana, a maggior ragione da quando nel 2017 è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Unesco. Proprio in occasione della giornata Mondiale della pizza che si celebra il 17 gennaio, Citterio, storica azienda di salumi dal 1878, ha pensato alla realizzazione di una pizza in grado di ricreare un vero e proprio giro d’Italia tra le regioni produttrici di quelle che sono alcune delle eccellenze della tradizione italiana, come il prosciutto crudo.

Una pizza dunque capace di abbracciare l’Italia intera a suon di sapori e colori, ovvero “Da Nord a Sud”. Oltre all’impasto realizzato a regola d’arte con farina 00, sale, lievito di birra ed olio extravergine d’oliva, l’azienda ha studiato una ricetta con ingredienti tipici della cucina italiana: prosciutto crudo, olive taggiasche, stracciatella di bufala, cipollotto di Tropea e scampi crudi. Si parte dal Nord e in particolare dalla Liguria con le pregiate e raffinate olive taggiasche fino ad arrivare in Centro Italia e in particolare in Emilia Romagna, dove si incontra il prosciutto crudo delle Sofficette Citterio che con le sue fette sottili e soffici ed il gusto dolce e delicato, senza conservanti, senza glutine e derivati del latte risulta essere un prodotto versatile e pratico, adatto a un’occasione di raffinata tradizione, come la pizza gourmet.

Spostandosi più a Sud, in questo caso in Puglia, Citterio ha scelto un prodotto dal sapore sapido ma cremoso e delicato come la stracciatella di bufala, per proseguire poi in Calabria prima e Sicilia poi, con il cipollotto di Tropea tenero e delicato e con lo scampo crudo dal gusto tipicamente dolce. L’insieme di questi semplici ma esplosivi ingredienti ha creato così una pizza che esalta i sapori più intimi della cucina italiana, dove tra i tanti ancora una volta il salume, e in particolare il prosciutto crudo, si conferma protagonista immancabile per una pizza anche gourmet. Pizza gourmet, ma non solo per celebrare il Pizza Day. Citterio ha infatti realizzato una seconda proposta dove la tradizione fa da protagonista e a prevalere sono i tipici colori della bandiera italiana: dal bianco della mozzarella di bufala, al rosso dei pomodorini fino al verde del basilico e delle olive che completano il quadro dello stivale. Il tutto impreziosito dal prosciutto cotto delle Sofficette Citterio, un prodotto di alta qualità con solo il 3% di grassi, lentamente cotto al vapore, dal colore rosa vivo e dal sapore delicato che con la sua praticità si presta alla perfezione a una classica pizza della tradizione italiana.

Le ricette

Pizza gourmet con prosciutto crudo, scampi crudi, stracciatella, olive taggiasche e cipollotto di Tropea Ingredienti per 6 persone: 1 kg di farina 00, 750 acqua, 20 gr di olio evo, 20 gr di sale, 2 gr di lievito di birra, 120 gr di prosciutto crudo le Sofficette Citterio, 32 scampi piccoli puliti, olive taggiasche, 250 gr di stracciatella di bufala, 2 cipollotti di Tropea tagliati finemente. Preparazione: Preparare l’impasto della pizza con farina, acqua, sale, olio evo e lievito birra e lasciare riposare una notte in frigorifero. Il giorno seguente lavorare l’impasto formando 6 palline da 300 grammi. Lasciar riposare su un piano infarinato, coperte con un panno umido. Quando saranno pronte stenderle con le dita cercando di mantenere più aria possibile al suo interno, dando una forma arrotondata all’impasto. Posizionare su una placca da forno oliata e infarinata o se possibile direttamente sulla pietra e cuocere in forno finché non risulterà cotta e croccante. Togliere le basi della pizza dal forno e lasciarle intiepidire leggermente prima di tagliarle in fette. Condire la pizza partendo dalla stracciatella e le olive denocciolate a seguire gli scampi crudi puliti, le Sofficette prosciutto crudo e la cipolla di Tropea. Tempo di preparazione: 30 minuti Difficoltà: media Pizza con prosciutto cotto, mozzarella di bufala, olive e pomodorini Ingredienti per una pizza: pasta per la pizza, mozzarella di bufala, pomodorini freschi, basilico, olio evo, sale, origano, 80g prosciutto cotto Sofficette Citterio, olive, farina Preparazione: Stendere l’impasto della pizza su una teglia dando una forma tonda, utilizzare la farina per evitare che l’impasto si attacchi alle mani. A parte tagliare i pomodorini e condirli con olio, sale, origano. Infornare la pizza a forno caldo (180°) per circa 20 minuti. Togliere dal forno e disporre sulla pizza cotta le Sofficette prosciutto cotto, la bufala a tocchetti, i pomodorini, l’origano e volendo anche delle olive e il basilico fresco. Condire con un filo d’olio. Servire calda. Eventualmente ripassare la pizza dopo averla condita un paio di minuti nel forno ancora caldo così che la bufala si sciolga leggermente. Tempo di preparazione: 30 minuti Difficoltà: media