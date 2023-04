Passirano: Mosnel apre la stagione dell’ospitalità con i picnic in vigna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Mosnel apre i cancelli della sua storica tenuta di Camignone (Brescia) e si prepara ad accogliere i visitatori per la nuova stagione dei Picnic in vigna, occasioni speciali per degustare en plein air i Franciacorta dell’Azienda e assaporare gustosi piatti gourmet. Numerose le proposte previste anche quest’anno, a cominciare dai Picnic d’Autore, in programma nelle domeniche dell’11, 18 e 25 giugno e domenica 2 luglio. In queste date sarà possibile assaggiare le prelibatezze del ristorante Dispensa Franciacorta di Torbiato di Adro (Brescia) scegliendo tra l’offerta tradizionale e il menù vegetariano, accompagnati da una bottiglia di Franciacorta Brut Satén 2018. I Picnic in vigna tornano invece a partire dal 2 maggio con quattro opzioni tra cui scegliere: easy chic per chi cerca sapori semplici e genuini, eno chic per i piatti più ricercati e veggy chic per una gustosa proposta vegetariana. Per i più piccoli, invece, è a disposizione il menù baby chic. Una volta scelto il menù, basterà trovare il proprio angolo preferito tra i 42 ettari di vigneto a conduzione biologica di proprietà dell’Azienda godendo del panorama, di nuovi sapori e di un calice di vino. L’occorrente per il pranzo rimarrà ai visitatori come ricordo dell’esperienza e comprende uno zainetto termico, due calici serigrafati e una bottiglia di Franciacorta Brut ogni due persone. Per chi volesse, è possibile aggiungere ai gadget la coperta da picnic con il logo di Mosnel.

Nel pacchetto è compreso anche un tour guidato dell’Azienda, da fare a scelta prima o dopo il pranzo. Oltre ai Picnic in vigna, saranno a disposizione come di consueto anche le visite e le degustazioni: il percorso Stile Mosnel è un viaggio tra i Franciacorta che meglio rappresentano la filosofia dell’Azienda, comprende tre assaggi a scelta tra Brut, Brut Nature, Pas Dosé, Rosé e Satén. Degusta e via è invece la soluzione pensata per chi vuole scoprire i vini di Mosnel ma non ha molto tempo. Si potrà scegliere tra due opzioni: la prima prevede una degustazione di due calici a scelta tra i cinque Franciacorta dell’Azienda nell’arco di trenta minuti, la seconda tre calici in quarantacinque minuti. Tutte le degustazioni avranno luogo nel loggiato coperto della tenuta e saranno accompagnate da un piccolo assaggio di salume e formaggio tipico del territorio. È possibile prenotare i Picnic in vigna e le visite all’Azienda nel sito di Mosnel, all’indirizzo www.mosnel.com nella sezione Visite e Degustazioni.