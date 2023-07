Maltempo, eventi estremi: due morti e danni per 100 milioni di euro

Oltre 100 milioni di euro di danni e due vittime: è il primo pesantissimo bilancio delle tempeste di grandine e vento che si sono abbattute negli ultimi quattro giorni sulla Lombardia. A Corteno Golgi ha perso la vita Chiara Rossetti, 16enne di Como che stava trascorrendo la notte nei boschi insieme al gruppo scout di cui faceva parte; a Lissone una 58enne è morta schiacciata sotto il peso di un albero caduto per il temporale, mentre rientrava dal lavoro.

"Al momento, con una stima davvero provvisoria e certamente destinata a crescere, i danni causati dal maltempo in Lombardia negli ultimi giorni superano i 100 milioni di euro. Con il presidente Fontana, entro la giornata di oggi, chiederemo al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza" , ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in apertura dei lavori del Consiglio regionale.

La Russa si è poi rivolto ai familiari delle vittime: "Ai loro cari, il cordoglio e le nostre sincere condoglianze. Così come siamo vicini a tutte le persone e alle imprese che hanno subito un duro colpo dalla furia del maltempo."



Stando ai dati diffusi dalla protezione civile, nelle ultime 12 ore sul Bresciano sono caduti 55 millimetri di pioggia. La grossa grandinata che si è abbattuta nella notte tra lunedì e martedì ha devastato il Basso Garda, ma anche diversi comuni della Bassa e dell'hinterland cittadino. Automobili, tetti, finestre, muri delle case, pannelli solari, campi coltivati: si contano danni per centinaia di migliaia di euro. Per diverse ore è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla tratta Marone-Pisogne della linea Brescia-Iseo-Edolo a causa della caduta di un albero sui binari.