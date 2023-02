Al via il laboratorio gastronomico: Valsabbia e Valtrompia valorizzano ristoranti e prodotti locali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il gemellaggio nato tra Valle Sabbia e Valle Trompia, grazie al progetto AttivAree – Valli Resilienti, prosegue sulla tavola di tutti gli appassionati della buona cucina grazie al laboratorio Ggastronomico, un’iniziativa patrocinata dalle due Comunità Montane che vedrà protagonisti solamente 16 ristoranti, 8 per valle, che creeranno delle cene tutte rigorosamente a Km 0.

Fra i ristoranti interessati, e che potranno aderire consultando lo specifico bando ai siti ufficiali delle Comunità Montane, ne saranno scelti 16 da una commissione ad hoc che valuterà sulla base delle proposte ideate dai ristoratori candidati con particolare attenzione alla scelta delle materie prime locali (frutta, verdura, formaggi e insaccati) e dell’originalità dei piatti creati, dando così modo a tutti gli amanti della buona cucina di fare nuove esperienze gastronomiche con i migliori prodotti a Km 0 e le loro indiscutibili qualità.

L’evento sarà un’occasione eccezionale per i ristoratori, che valorizzeranno al massimo la loro cucina e la tradizione culinaria territoriale attraverso prodotti locali. L’obiettivo dell’evento è far conoscere i prodotti a Km 0 della Valle Sabbia e della Valle Trompia creando un interscambio tra esse e favorendo così un consumo consapevole che vada a sostenere l’intera filiera locale. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 09 Febbraio tramite posta certificata. Per maggiori informazioni: Valle Sabbia Tel. 0365 8777 195 E-mail: gaia.righetti@cmvs.it; Valle Trompia: Tel. 030 8337437 E-Mail: turismo@cm.valletrompia.it