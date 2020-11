Spirito cocktails ridefinisce l’idea di ready-to-drink: ecco il primo cocktail invernale da bere caldo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il primo cocktail caldo, dal sapore speziato e avvolgente, pensato per impreziosire e riscaldare le lunghe serate invernali passate in casa sul divano, in montagna davanti al fuoco o da gustare assieme a un dolce negli after-dinner con gli amici, al posto della solita tisana. È questa l’ultima novità in casa Spirito Cocktail, azienda che, dalla provincia di Brescia, ha ridefinito il concetto di ready-to-drink con i suoi raffinati cocktails artigianali premiscelati in busta monoporzione. Disponibili sul sito spiritococktails.com, da aprile 2020 arrivano puntuali in migliaia di case in tutta Italia per donare un tocco di classe e artigianalità a ogni momento di relax.

Il nuovo cocktail caldo - in arrivo sul sito nelle prossime settimane - si chiama H.O.T. (acronimo di “ Heating Our Time ”) ed è una vera e propria esperienza di piacere e relax alla quale abbandonarsi la sera in poltrona davanti a un film o da regalare a chi ha bisogno di sciogliere le tensioni e il freddo con una coccola tutta da gustare. Nato dall’intuizione del mixologist bresciano Cristian Manassi, il drink deriva da un Whiskey Sour rivisitato per riscaldare il corpo e lo spirito a ogni sorso.

Da bere bollente nella sua mug , H.O.T. va scaldato in microonde e guarnito con le garnish in bustina confezionate da una piccola realtà italiana specializzata nella creazione di té e infusioni artigianali. Il drink, miscelato in un liquorificio artigianale fuori Milano, presenta le note morbide del bourbon whiskey americano invecchiato in botti di quercia, succo di mela, miele e una speziata infusione di zenzero, cannella e anice stellato. Un'unione di sapori e aromi unica e imperdibile. Un cocktail in grado di rievocare emozioni e sensazioni vissute, i profumi speziati dei mercatini di Natale, dei dolci invernali e il calore dei momenti più felici. Restate aggiornati sulle tante novità e curiosità del mondo dei miscelati seguendo i canali Facebook e Instagram di Spirito Cocktails!