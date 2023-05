Colpita da un fulmine, il suo cuore si ferma: lotta tra la vita e la morte

Colpita da un fulmine, il suo cuore si è fermato: è stramazzata a terra, priva di sensi, soccorsa in pochi minuti e trasferita d’urgenza in ospedale. Sta lottando per la vita nel reparto di Rianimazione del Papa Giovanni di Bergamo, ma le sue condizioni sono disperate. La vittima del terribile (e rarissimo) incidente di domenica pomeriggio, sul Guglielmo, è una donna di 54 anni di Manerbio, grande appassionata di montagna.

Cosa è successo sul Guglielmo

Non era la prima volta che risaliva il Guglielmo: domenica aveva già raggiunto e superato i 1.800 metri di quota quando, intorno alle 15, nella zona di Punta Caravina (in territorio di Zone) avrebbe cercato riparo dalla furia di un improvviso temporale, con grandine. In quegli istanti irripetibili - le probabilità di essere colpiti da un fulmine sono una su 10mila in 80 anni - è stata centrata dalla scarica elettrica caduta dal cielo, che le ha letteralmente attraversato il corpo provocando danni gravissimi.

Dal rifugio Medelet sono stati allertati i soccorsi: sul monte è atterrato l’elisoccorso, decollato da Sondrio, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale a Bergamo, in codice rosso. La donna come detto è ora ricoverata in Rianimazione: il suo cuore si è fermato, è stata rianimata e intubata, ora la sua vita è davvero aggrappata a un filo.