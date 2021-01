"Pasticcio zona rossa", si sta già preparando una class action contro la Regione?

Milano, class action contro la Regione per la zona rossa

„Potrebbe partire una class action contro la Regione sul “pasticcio zona rossa”. Martedì mattina, riferiscono i nostri colleghi di Milanotoday, gli avvocati Francesco Borasi e Angelo Leone hanno infatti inviato una richiesta di accesso agli atti che sarebbero alla base dell'errore di calcolo che avrebbe fatto scattare la zona rossa in Lombardia, quando in realtà avrebbe dovuto essere in fascia arancione.

I documenti che verranno raccolti potrebbero essere usati per una maxi causa civile davanti al tribunale di Milano, causa a cui starebbero aderendo commercianti, associazioni di categoria e imprenditori.Milano, class action contro la Regione per la zona ros

L’appello di Confcommercio

Nelle scorse ore anche Confcommercio aveva chiesto un risarcimento: “Chi ha sbagliato risarcisca le imprese”, aveva tuonato l’associazione in una nota. I negozianti avevano precisato che non erano interessati alle polemiche politiche: “Noi evidenziamo la realtà dei fatti: decine di migliaia di imprese hanno subito un ulteriore stop”.“



