Travolto da un'auto: è in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia

È stato ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia, l'81enne investito da un'auto mentre pedalava in via Locatelli a Zogno (Bg).

L'incidente è avvenuto verso le 21 di mercoledì 23 settembre. L'anziano è stato travolto da una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Villa d’Almè: l'impatto è stato molto al violento e - al momento - non è stato ancora accertato se l'81enne stesse attraversando o se si trovasse invece sul ciglio della strada.

Per i soccorsi è intervenuto l'elisoccorso che, con un volo in notturna, ha portato il ferito nel nosocomio bresciano. Era privo di sensi, le sue condoni - vista anche l'età avanzata - sono considerate molto gravi.