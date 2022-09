Terribile caduta da cavallo, muore in ospedale: lascia moglie e figli

Non ce l'ha fatta Enrico Vezzoli: il 72enne di Zocco d'Erbusco è spirato in un letto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era stato ricoverato a seguito di una terribile caduta da cavallo, avvenuta venerdì scorso nei pressi della sua abitazione.

Le sue condizioni erano apparse drammatiche fin dai primi istanti, tanto che sul posto era stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, dopo l'allarme lanciato da alcuni operai che avevano notato il cavallo al trotto in via De Gasperi, senza nessuno in sella.

Vezzoli lascia nel dolore la moglie Milena, i figli Alberto e Alba. Le esequie saranno celebrate alle 15 di lunedì nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.