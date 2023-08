Travolto da un camion in azienda: operaio muore sul colpo

La Lombardia continua a confermarsi, purtroppo, la regione con il maggior numero di vittime sul lavoro. L'ennesima tragedia si è consumata nella giornata di ieri, martedì 8 agosto, alla Zanetti Formaggi di Lallio (Bg).

Verso le 10.20, l'operaio 49enne Andrea Menegoi è stato travolto da un camion in uscita dall'azienda, morendo dopo essere stato trascinato per alcuni metri sull'asfalto.

Per liberare il corpo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli uomini di Ats per tutti gli accertamenti del caso: l'esatta dinamica è da chiarire, ma pare che l'operaio si trovasse sul passaggio pedonale usato per spostasi tra i capannoni.Â

Sotto shock il camionista, lavoratore di una ditta esterna, in lacrime per quanto avvenuto: si disperava per non averlo visto passare. Andrea Menegoi lascia nel dolore la mamma Emidia e il fratello Luca.