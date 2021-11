Ha ucciso la mamma sgozzandola: "Ero posseduto da una magia di mia moglie"

Il 23 settembre scorso ha ucciso la madre, nell'appartamento dei genitori in un palazzo di Via Panfilo Nuvolone, al Combonino di Cremona: l'avrebbe prima picchiata e poi accoltellata alla gola. Ora spetterà a due psichiatri bresciani – Giacomo Filippini e Sergio Monchieri – capire se e come il 35enne Younes El Yassire, al momento dell'omicidio, fosse capace di intendere e di volere. Il giovane marocchino attualmente si trova in carcere a Pavia.

Fu il padre (e marito della donna uccisa, la 54enne Fatna Moukhrif) a trovare la moglie ormai esanime in casa, in un bagno di sangue: El Yassire nel frattempo si era già dato alla macchia, portando con sé i documenti e un migliaio di euro in contanti. Ma verrà fermato (e arrestato) solo poche ore più tardi, ancora a Cremona, dagli agenti della Polizia di Stato.

Già in cura al Centro psicosociale

La perizia psichiatrica è stata richiesta dalla Procura, su indicazione del Gip (ma ne aveva fatto richiesta anche la difesa dell'imputato): gli psichiatri bresciani dovranno ricostruire i momenti dell'omicidio, le attuali condizioni dell'arrestato, la sua eventuale pericolosità sociale. Younes El Yassire era già stato in cura al Centro psicosociale di Cremona: le sue condizioni psichiche si sarebbero destabilizzate prima per la morte prematura del fratello, nel 2016, e poi quando nel 2018 la moglie decise di lasciarlo e tornare in Marocco, portandosi via anche il figlio.

Interrogato dopo l'omicidio, avrebbe riferito di aver agito perché posseduto: avrebbe dato colpa alla presunta “magia” che gli avrebbe scatenato la moglie, una sorta di "macumba" che l'avrebbe portato a compiere l'efferato gesto. Negando dunque eventuali screzi con i genitori, e in particolare con la madre, che invece sarebbero stati ravvisati in sede d'indagine.