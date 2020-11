Tragedia sul lavoro: muore ragazzo, lascia la compagna e il giovane figlio

Una giovane vita spezzata all’improvviso in un drammatico incidente sul lavoro. Di origini ucraine, ma cresciuto a Piancogno, Yevhenii Zubets si è deceduto nei gironi scorsi in Polonia, mentre era al lavoro in un cantiere; aveva solo 31 anni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità locali: a seguito degli accertamenti, la salma del giovane padre è stata restituita ai familiari, che vivono nel comune dell’alta Valcamonica.

Yevhenii aveva lasciato Piancogno da qualche anno: insieme alla compagna era tornato nel suo paese d’origine, poi il trasferimento in Polonia per lavorare come operaio in un cantiere. Oltre alla donna e al giovane figlio Danilo, lascia nel dolore la mamma Lidiya e il fratello Alessandro. L'ultimo saluto sarà celebrato alle 14.30 di oggi, mercoledì 25 novembre, nella chiesa parrocchiale di Cogno.