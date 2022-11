Scompare nel nulla col furgone della ditta: si cerca un ragazzo

Le ricerche sono state estese ormai a tutta la Lombardia: di Yassine Jbilou non si hanno notizie da circa 20 giorni. E' assai vasta la mobilitazione per ritrovarlo: Yassine ha 33 anni, di nazionalità marocchina ma da una vita in Italia, abita a Locatello (in Valle Imagna, provincia di Bergamo) insieme ai genitori e ai suoi due fratelli.

Scomparso dal 13 ottobre

Il 13 ottobre scorso sarebbe uscito come ogni mattina, per andare al lavoro: raggiunta la Valtellina Spa di Gorle (per cui lavorava dalla scorsa primavera), di lui però si sarebbero perse le tracce. Si sarebbe allontanato a bordo di un furgone Fiat Ducato della stessa azienda: ad oggi né lo smartphone del giovane che il gps sul furgone avrebbero dato riscontro.

La famiglia ha già denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Le ricerche come detto sono state estese a tutta la Lombardia. Come da prassi, al vaglio degli inquirenti ci sono tutte le ipotesi possibili: anche quella di un allontanamento volontario, ma di cui i familiari non sarebbero convinti. L'appello è rivolto a chiunque sappia o abbia visto qualcosa: in tal caso contattare subito le forze dell'ordine.