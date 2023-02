Colpita in faccia, soffocata e chiusa in una valigia: così è morta la povera Yana

Yana Malaiko sarebbe stata colpita più volte in faccia con un oggetto in metallo, forse una spranga, poi picchiata e soffocata, forse perché strangolata: infine, già morta, sarebbe stata rinchiusa in una valigia. E' quanto emerge dagli esiti dell'autopsia - eseguita sabato al Carlo Poma di Mantova con ulteriori accertamenti anche lunedì - e diffusi da Procura e Carabinieri "in via preliminare, in attesa della risultanze delle indagini tossicologiche e istologiche disposte".

La nota di Procura e Carabinieri

"Il quadro lesivo osservato sul cadavere di Yana Malaiko - si legge nel comunicato della procuratrice Manuela Fasolato - appare caratterizzarsi per la presenza di lesioni multiple di natura contusiva apprezzabili in sede cranio-facciale e cervicale, segni compatibili con asfissia meccanica violenta, altresì che sono presenti lesioni di natura contusiva consistenti in ecchimosi-escoriazioni superficiali, fra cui quelle identificate in corrispondenza della superficie dorsale delle dita della mano sinistra, possibilmente compatibili con lesioni da difesa. Dal decesso della giovane - conclude la nota - al posizionamento in decubito laterale-prono all'interno della valigia in cui è stata rinvenuta, è trascorso un tempo di alcune ore".

Le accuse all'ex fidanzato

In queste ore sono attesi i Carabinieri dei Ris sia nell'appartamento di Castiglione dove Yana viveva, sia nelle auto in uso al presunto killer che sul luogo del ritrovamento del cadavere. La tragedia di Yana, purtroppo, è ormai nota: sarebbe stata uccisa dal suo ex fidanzato, il 33enne Dumitru Stratan, già in carcere con le accuse di omicidio volontario premeditato e aggravato e occultamento di cadavere. Si sarebbe introdotto nell'appartamento di Yana con una scusa, la notte del 20 gennaio: qui si sarebbe consumato il delitto.

Stratan dopo averla uccisa l'avrebbe dunque chiusa in una valigia, caricata in auto e infine abbandonata ai confini con Lonato, nelle campagne in località Valle. Il corpo di Yana è stato ritrovato solo mercoledì scorso, dopo 12 giorni di ricerche: Stratan in carcere non ha mai risposto alle domande degli inquirenti né rivelato dove fosse il corpo.

Il nulla osta per i funerali

Nel frattempo è arrivato il nulla osta della magistratura alla sepoltura della giovane vittima. La salma è arrivata lunedì sera alla Casa funeraria Antea di Castiglione, dove rimarrà fino a mercoledì pomeriggio. In seguito sarà trasferita nella Chiesa della Grotta a Romano di Lombardia: i funerali verranno celebrati venerdì mattina nella chiesa parrocchiale del paese bergamasco. Yana Malaiko aveva solo 23 anni: lascia nel dolore i genitori Oleksander e Tatiana, i nonni Giovanni e Larissa, gli amici Francesco con Oksana ed Emily, l'amica Valentina.

La famiglia ringrazia Francesco Porrello, l'avvocato Angelo Murtas, il criminologo forense Gianni Spoletti, ma anche "i Carabinieri e tutti gli operatoria impegnati nelle ricerche, i volontari e tutti i cittadini di Castiglione delle Stiviere". In segno di vicinanza, sia le onoranze funebri che i fioristi coinvolti hanno offerto gratuitamente i loro servizi.