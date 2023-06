Precipita per 600 metri in montagna: morto giovane papà

Abitava a Zanica, nella Bergamasca, ma era molto conosciuto anche nel Bresciano: per lungo tempo aveva indossato la casacca del Travagliato Calcio a 5. È morto a soli 42 anni sul Grand Combin, in Svizzera, Walter Scarpellini: era nella zona di Zermatt per una scalata in cordata, in compagnia di due amici, quando ancora prima dell'alba di domenica - erano circa le 4 - ha perso la presa ed è precipitato nel vuoto per più di 600 metri.

Walter è morto in ospedale

All'arrivo dei soccorsi, Walter era ancora vivo ma in condizioni disperate: è stato trasferito d'urgenza in ospedale, a Sion, ma tempo poche ore e il suo cuore si è arreso. La salma riposa nell'obitorio del nosocomio elvetico, in attesa che vengano sbrigate le pratiche per il suo rientro in Italia: lascia nel dolore la moglie Raffaella, la figlia Greta, la mamma, i fratelli e la sorella.

"Il Travagliato Calcio a 5 - si legge in una nota - ricorda con affetto Walter Scarpellini, venuto a mancare ad appena 42 anni. Ci lascia una persona esuberante, solare e sempre disponibile: lo ricorderemo sempre con affetto. Il nostro più grande abbraccio va ai suoi familiari, straziati da questa sconvolgente notizia".