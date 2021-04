Nemox di Pontevico: morto a 72 anni l'imprenditore Walter Procuranti

L'imprenditoria bresciana piange Walter Procuranti, morto lunedì all'età di 72 anni, conosciuto da tutti per aver fondato nel 1986 la Nemox, l'azienda di Pontevico che produce macchine per il caffè e per il gelato.

Laureato al Politecnico di Milano in Aeronautica, sua grande passione, nel corso della carriera ha lavorato alla Bosio Motori a Brescia e alla Microplastica di Virle come direttore generale fino ad arrivare al 1986, con la fondazione della ditta di Pontevico divenuta negli anni leader nel settore delle macchine da gelato. Nel 2009 l'azienda ha cambiato il nome in "Nemox International" espandendo il proprio marchio in più di sessanta paesi nel mondo. Walter ha sempre coltivato la passione per il volo, di cui aveva il brevetto, diventando anche manager delle officine aeronautiche David di San Zeno Naviglio.

I funerali hanno avuto luogo mercoledì 21 aprile a Rezzato; in forma privata. Tanti i messaggi di cordoglio alla moglie Maria Rosa: "In 25 anni di collaborazione abbiamo potuto conoscere ed apprezzare la grande persona che sei stata. Lasci un grande vuoto nei nostri cuori. Ciao Walter."