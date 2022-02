Il tragico destino di Walter, ucciso da un tumore a soli 45 anni

Sabbio Chiese piange la prematura scomparsa di Walter Bertelli: si è spento a soli 45 anni, ucciso da un tumore. Una malattia contro cui ha combattuto con coraggio e che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni sono precipitate nei giorni scorsi e per lui non c'è stato più nulla da fare: è spirato all'ospedale di Gavardo, circondato dall'affetto dei familiari dei tanti amici che gli sono stati vicini.

Viveva da sempre nel comune della Valle Sabbia, dov'era molto conosciuto. Lascia nel dolore i genitori - mamma Valeria e papà Viano - il fratello Darix, la sorella Barbara e la compagna Rosalia.



L'ultimo saluto si terrà alle 15.30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo di Sabbio Chiese. Dopo la cerimonia, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero del paese dove il 45enne verrà sepolto.