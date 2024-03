Tragedia in montagna: ritrovato senza vita dopo un volo di 200 metri

Un’altra tragedia che sconvolge la Valcamonica, a poche ore dall’incidente di Lozio, dove un uomo di 65 anni è morto dopo una caduta dall’albero su cui stava lavorando. Il 59enne Walter Bassi ha perso la vita sulle montagne sopra Cimbergo, a circa 2.500 metri di altitudine: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, a cui sono stati affidati i rilievi, il povero Bassi sarebbe precipitato per oltre 200 metri nel vuoto mentre si stava arrampicando con un amico, all’altezza della Conca del Tredenus. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9.30.

Non è stato facile raggiungere il 59enne, nella flebile speranza di trovarlo ancora in vita: ma all’arrivo dei soccorsi, purtroppo, già non c’era nulla da fare. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino di Breno e della Guardia di Finanza: da Trento era stato fatto decollare l’elicottero. La salma è stata trasferita all’ospedale di Esine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Chi era la vittima

Bassi era un grande sportivo, esperto e appassionato di montagna: all’anagrafe Gualtiero ma da tutti conosciuto come Walter, abitava a Esine. Appassionato di campestre, nel 1983 partecipò anche ai Mondiali, maratoneta di valore in gioventù, stimato allenatore e organizzatore, era presidente della società bresciana Corrintime. Commosso il ricordo anche da parte della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera: “Ai familiari di Walter – si legge in una nota – va l’abbraccio più sentito del presidente Stefano Mei, del consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”.