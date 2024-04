Donna ubriaca fradicia: minacce al parroco, danni alle auto in sosta

Prima ha seminato il panico in parrocchia ed è stata ricoverata all'ospedale di Castiglione delle Stiviere, Comune del mantovano al confine con la nostra provincia. Poi se l’è presa con le auto in sosta, infine si è scagliata contro i carabinieri. Il pomeriggio di follia di una donna di 35 anni è finito con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Minacce al prete, spintoni ai fedeli

I fatti risalgono alla scorsa settimana e si sono svolti tra Volta Mantovana, paese dove risiede la giovane donna, e l’ospedale di Castiglione. La 35enne, dopo aver abbondantemente esagerato con gli alcolici, avrebbe preteso soldi dalla madre. Di fronte al diniego dell’anziana, è uscita di casa e ha raggiunto la parrocchia del paese per avanzare al parroco e ai presenti la medesima richiesta. La giovane avrebbe reagito male al rifiuto del sacerdote e dei fedeli: avrebbe completamente perso le staffe, minacciato il prete e pure spintonato una donna che si trovava in chiesa, facendola cadere a terra.

È quindi scattata la richiesta d’aiuto: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, riportata la calma, sono riusciti a convincere la donna a farsi accompagnare al pronto soccorso per smaltire la sbornia. Peccato che all’uscita dal nosocomio di Castiglione delle Stiviere, la 35enne abbia ricominciato a dare di matto: se la sarebbe presa con le auto in sosta, danneggiandole una.

Aggrediti anche i carabinieri

Un nuovo allarme è stato lanciato al 112 e questa volta è toccato ai carabinieri provare a placare la 35enne. Una missione per nulla semplice: la donna si sarebbe scagliata con violenza contro i militari. Inevitabilmente, per lei sono scattate le manette, per resistenza a pubblico ufficiale, e non sarebbe nemmeno la prima volta. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice, ma niente detenzione: la donna è stata rimessa in libertà.