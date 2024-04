Infarto mentre va alla fiera del vino: gravissimo un 41enne

Sono gravissime le condizioni dell'uomo di 41 anni che si è sentito male giovedì pomeriggio mentre si stava dirigendo, a piedi, alla Mostra nazionale dei vini passiti e da meditazione in programma fino a domenica a Volta Mantovana: è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia e in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

L'allarme lanciato dai passanti

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, da Via Sant'Anna: l'uomo, 41 anni, si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, a quanto pare per un infarto. È stato subito soccorso dai passanti: in attesa dell'arrivo dei sanitari è stato anche praticato il massaggio cardiaco, con il supporto telefonico degli operatori del 112 e l'ausilio anche di un defibrillatore semiautomatico.

Sul posto sono poi arrivati i mezzi della Croce Rossa (un'ambulanza) oltre che automedica e infermierizzata: da Brescia è stato fatto decollare l'elicottero mentre il 41enne è stato rianimato a lungo, per quasi un'ora. Con il battito stabile, anche se debole, è stato intubato e trasferito d'urgenza: è arrivato in ospedale poco prima delle 15. Le sue condizioni restano gravi.