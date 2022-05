Uomo si toglie la vita buttandosi in un canale: vani i soccorsi

Si è tolto la vita gettandosi nel canale, sotto gli occhi attoniti dei passanti: è questo il triste destino di un uomo di 72 anni di Vobarno, che proprio in paese ha deciso di farla finita. Pare fosse rimasto solo, senza parenti, e soffrisse di depressione. E così lunedì sera, poco prima delle 20, ha raggiunto la zona del “ponte nuovo”, tra Via Battisti e Via Provinciale, e da qui si è buttato: non ci sarebbero dubbi sulla natura volontaria del gesto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'allarme, come detto, è stato lanciato dagli stessi passanti che hanno assistito alla scena. Il corpo è stato trascinato per circa un chilometro dalla forte corrente, fino alle griglia della centralina idroelettrica di Pompegnino: qui era arrivato ormai senza vita.

Già morto all'arrivo dei soccorsi

All'arrivo dei soccorsi – sul posto l'automedica e un'ambulanza dell'Anc di Roè Volciano – medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata ricomposta e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Gavardo, a disposizione dell'autorità giudiziaria ma che difficilmente proporrà ulteriori approfondimenti. La storia purtroppo è già scritta, non c'è bisogno di altro.