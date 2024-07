Ragazza tenta il suicidio e si butta nel fiume: un passante le salva la vita

Ha visto una ragazza lanciarsi nel fiume Chiese e non ha esitato a entrare in acqua per afferrarla e portarla a riva, prima che la corrente la trascinasse via, salvandole con ogni probabilità la vita. Il passante-eroe non ha però ancora un nome e nemmeno un volto: si tratterebbe di un giovane (forse straniero), ma non è ancora stato rintracciato. Dopo il coraggioso gesto, ha proseguito per la sua strada, andandosene prima che arrivassero i carabinieri - e in seconda battuta i sanitari del 118 e i vigili del fuoco - nel frattempo allertati dalle altre persone che avevano assistito alla drammatica scena e poi al salvataggio.

Quanto è accaduto verso le 20 di ieri, martedì 16 luglio, lungo via Garibaldi a Vobarno è ancora al vaglio dei militari. Ma ci sarebbero pochi dubbi sulla volontarietà del gesto: la ragazza, appena maggiorenne, si sarebbe deliberatamente buttata da un muretto che si affaccia sul corso d'acqua, in quel punto (per fortuna) alto poco più di un metro. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati sul posto, la giovane era già a riva.

Grazie alle testimonianze di chi era presente è stata poi ricostruita l'intera vicenda. La 18enne era confusa e agitata, ma cosciente e in condizioni non gravi: è stata portata in ospedale, a Gavardo, per le cure e gli accertamenti del caso.