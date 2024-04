Malore al volante, si schianta in auto contro un muro: morta una donna

Ha accusato un malore mentre era al volante della sua auto: non è riuscita ad accostare e nemmeno a fermare la corsa, finendo per schiantarsi contro un muro. Rianimata a lungo sul posto, per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. La vittima è una donna di 73 anni residente a Vobarno: il malore non le ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi e i disperati tentativi dei sanitari di far ripartire il suo cuore.

Il dramma nel primo pomeriggio di venerdì 5 aprile, lungo via degli Orti in località Moglia di Vobarno. A lanciare l'allarme, poco prima delle 14.30, sarebbe stata una passante: ha visto l'auto sbandare durante una manovra e urtare un muro, con la donna al volante priva di sensi. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente, ma la corsa dell'ambulanza dei volontari di Vestone è stata purtroppo inutile: dopo una decina di minuti, hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso della 73enne.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito.