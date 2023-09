Lite di vicinato degenera, due donne separate dai carabinieri

Serata movimentata, quella di domenica 17 settembre, in una zona residenziale di Vobarno, dove una banale lite tra vicini di casa è degenerata in una zuffa. Protagoniste della vicenda due donne residenti in via degli Orti: stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, sarebbero velocemente passate dalle parole grosse alle vie di fatto.

Pare per dissapori legati a questioni di vicinato, le due avrebbero prima discusso animatamente in strada, poi si sarebbero spintonate. Una colluttazione che ha preoccupato gli altri residenti del caseggiato: per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze.

La chiamata al 112 è scattata pochi minuti dopo le 19.30: sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Placati gli animi, i militari hanno invitato le protagoniste del violento alterco a sporgere querela, qualora lo ritenessero opportuno.