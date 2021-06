Schianto frontale in galleria: feriti e traffico paralizzato sulla Provinciale

Caos traffico a Vobarno sulla Provinciale 237 del Caffaro. Due auto si sono scontrate frontalmente nella galleria Carpeneda, quando mancavano pochi minuti alle 8: per i soccorsi sono stati fatti intervenire tre ambulanze e l'elisoccorso decollato da Bergamo.

Sono in tutto 4 le persone coinvolte, ma sembra che nessuna sia in pericolo di vita; si segnalano due 'corse' in autolettiga verso l'ospedale, per ricoveri in codice giallo.



In direzione nord, i veicoli vengono fatti uscire allo svincolo in prossimità della frazione di Pompegnino. Più critica la situazione per chi viaggia verso sud, dove si segnalano due chilometri di coda fino allo svincolo prima del ponte sul Chiese. Sul posto per i soccorsi anche una squadra dei vigili del fuoco.