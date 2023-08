Donna rischia di annegare, un meccanico le salva la vita

Eroe per un giorno, eroe per una vita intera: una donna di 54 anni ha rischiato di annegare martedì mattina a Vobarno, caduta in acqua nella seriola dell'ex Falck che scorre proprio a fianco del fiume Chiese. Inghiottita dalla corrente, stava per essere trascinata verso le vicine grate in metallo, con conseguenze inimmaginabili: ma è stata soccorsa dall'intervento decisivo del meccanico Roberto Portieri che, con l'aiuto di un suo operaio, è riuscito a trarre in salvo la donna.

Cosa è successo a Vobarno

Attimi concitati poco dopo le 10 lungo Via Falck a Vobarno. La 54enne sarebbe scivolata nella seriola mentre stava camminando: l'acqua gelida, la corrente.. insomma tutto faceva presagire al peggio. Le sue grida però si sono sentite, eccome, anche nell'officina di Portieri: allertato da un suo dipendente, il titolare con l'aiuto di un operaio ha preso una scala per risalire sul muro di due metri che separava la strada dal canale.

Arrivato in cima, ha recuperato un pezzo di ferro e - utilizzandolo come appiglio - l'ha proteso verso la donna che, allungando il braccio, è riuscita ad aggrapparsi e a salvarsi la vita. Una storia a lieto fine, senza gravi conseguenze se non un tremendo spavento: la signora è stata soccorsa dall'automedica e da un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, poi ricoverata in codice verde all'ospedale di Gavardo. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.