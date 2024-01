Mentre fa la spesa in macelleria il figlio si perde: nei guai una madre

Solo pochi giorni fa, il 30 gennaio, una bambina di soli tre anni camminava da sola nel parcheggio di un centro commerciale di Roè Volciano ed è stata salvata mentre si stava pericolosamente avvicinando alla strada Provinciale. Venerdì, 5 gennaio un altro caso analogo si è verificato a Vobarno, sempre in Valle Sabbia, ed ha visto come sfortunato protagonista un bambino di sette anni. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera.

I fatti. Mentre la madre era intenta a fare la spesa all'interno di una macelleria islamica in via De Zeboli, il bambino vagava senza pace in un parcheggio. Un signore di passaggio ha avvistato il minore, visibilmente preoccupato, e non ha esitato a chiamare il 112.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno provato a contattare telefonicamente la madre, che ha risposto dalla macelleria e solo in quel momento si è accorta di avere smarrito il figlio. Per lei è scattata la segnalazione alla Procura dei minori di Brescia.