Fiume esonda: auto sommerse dal fango, case allagate, frazione isolata (video)

Nella giornata di oggi – martedì 4 giugno – una forte perturbazione ha colpito la nostra provincia, causando danni significativi e allagamenti nel comune di Vobarno, frazione Collio. La situazione più critica è stata causata dall'esondazione del fiume Chiese.

Diverse squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai comandi vicini, sono state mobilitate in zona per soccorre la popolazione (qui le foto). In particolare, i pompieri esperti nel soccorso fluviale.

Anche la frazione di Degagna, che conta circa cinquecento residenti, risulta attualmente isolata a causa di un movimento franoso che ha interessato la strada di accesso.