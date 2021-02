Il paese piange la sua maestra: ha insegnato a generazioni di bambini

Aveva 97 anni Vittoria Ferrari, da tutti conosciuta come la maestra Rosanna: per decenni ha insegnato alle elementari di Montirone

Maestra, poetessa, scrittrice, donna di cultura: così il Comune di Montirone ricorda Vittoria Ferrari, vedova Stanga, da tutti conosciuta semplicemente come la “maestra Rosanna”: è morta sabato a 97 anni. “Ha avuto la pazienza e la passione di scrivere anche la storia del nostro paese – si legge in una nota – consentendo anche ai più giovani di poter capire le origini di tutti perché, come scriveva, non c'è futuro senza memoria. Condoglianze ai familiari e buon viaggio”.

Una vita di ricordi

I funerali sono stati celebrati lunedì pomeriggio: Vittoria Ferrari lascia i figli Maddi e Massimo, ex vicesindaco di Montirone. “Il costante impegno per la comunità – hanno scritto i figli nel necrologio – e la sua dedizione agli scolari di numerose generazioni saranno l'esempio che illuminerà la nostra vita”.

Per decenni maestra alle elementari di Montirone, come detto è stata anche scrittrice e poetessa, autrice di numerose poesie anche in dialetto. Non solo: era tra le prime sostenitrici della compagnia teatrale Pomperù, con cui ha fatto esibire tanti, tantissimi giovani.