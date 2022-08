Ex maestra trovata morta in casa dopo l'allarme dei vicini

Tragedia della solitudine a Orzinuovi: la 75enne Vittoria Marconi è stata trovata senza vita in casa, dove giaceva da giorni. A dare l'allarme i vicini, preoccupati perché non l'avevano più vista uscire: all'arrivo dei soccorsi, sul posto i Vigili del Fuoco oltre a un'ambulanza della Croce Verde, la macabra scoperta. I primi accertamenti medico-legali avrebbero confermato la morte per cause naturali.

La donna, nubile e senza figli, era originaria di Torre Pallavicina, nella Bergamasca: qui verrà sepolta. Ex insegnante di scuola elementare, aveva fatto la maestra ad Antegnate: aveva vissuto prima a Chiari e poi a Orzinuovi (abitava in Via Buonarroti). Il funerale sarà celebrato venerdì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale orceana.