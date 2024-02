Cantiere crollato a Firenze: quattro vittime abitavano nel Bresciano

Una tragedia gravissima, che ha scosso l'Italia intera e che tocca da vicino la nostra provincia, dove vivevano quattro delle cinque vittime accertate. L'unico operaio italiano deceduto è il sessantenne Luigi Coclite, originario di Teramo ma residente in provincia di Livorno. Le altre quattro vittime sono Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri e Taoufik Haidar, tutte legate a stretto filo al Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Chi sono le vittime

Taoufik Haidar, 43 anni, marocchino, ha vissuto per molti anni a Palazzolo sull'Oglio, e da poco si era trasferito in provincia di Bergamo, a a Chiuduno. Ben integrato, era un lavoratore serio, che manteneva moglie e due figli rimasti in patria.

Mohamed El Ferhane, 24 anni, marocchino, viveva a Palazzolo da due anni e mezzo.

Bouzekri Rahimi, marocchino, 56 anni, era residente all’Aquila, ed era a Palazzolo da poche settimane, dormendo da amici e conoscenti.

Anche Mohamed Toukabri, 54enne, tunisimo, era a Palazzolo da poco, dopo che ha vissuto per un periodo in Piemonte.

«Esprimo cordoglio e vicinanza mia e della nostra comunità a tutti i famigliari delle vittime», ha commentato il sindaco di Palazzolo, Gianmarco Cossandi.

Il crollo

Il crollo è avvenuto venerdì mattina, quando ha ceduto una grande trave al quarto piano dell'edificio in costruzione, nel cantiere per il nuovo centro commerciale Esselunga nel quartiere Novoli. Nella notte tra venerdì e sabato è stato recuperato il corpo senza vita del quarto operaio morto nel crollo. Poi il bilancio si è ulteriormente aggravato a mezza mattinata.

«Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma», ha confermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando a una radio locale, riferendo dell'individuazione del corpo dell'ultimo disperso. Il corpo non è però ancora stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il crollo della trave ha provocato la ceduta di tutto un piano dell'edificio. A catena si sono generati poi altri crolli, è collassata la zona su cui stavano facendo i lavori gli operai e successivamente sono stati travolti gli uomini che stavano livellando il calcestruzzo ai piani più bassi. Sull'origine del crollo della trave al momento le ipotesi sono due, o un cedimento strutturale del prefabbricato, oppure un errore in fase di posa della trave.

La tragedia di Firenze non fa altro che aggravare il pesante bilancio delle morti sul lavoro da inizio anno. Proprio nella mattina di sabato, 17 febbraio, si sono celebrati a Dello i funerali di Mattia Mauro, l'operaio morto in azienda pochi istanti prima di finire il turno di lavoro.