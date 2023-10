Azzannato da due pitbull mentre porta a passeggio il suo cane

Aggredito da due pitbull, mentre passeggiava per le strade del paese con i suoi due cani di piccola taglia al guinzaglio. Attimi di terrore quelli vissuti da un giovane uomo nella tarda mattinata di venerdì 27 ottobre, mentre percorreva a piedi via Alcide De Gasperi a Visano.

Stando al racconto di alcuni testimoni, i due molossi sarebbero fuggiti dal cortile di un’abitazione e avrebbero aggredito uno dei due cani, entrambi di piccola taglia, del giovane uomo che proprio in quegli istanti passeggiava duecento metri più avanti. I due molossi si sarebbero avventati sul povero cagnolino: proprio nel tentativo di metterlo in salvo, l’uomo sarebbe stato a sua volta azzannato.

Le urla hanno allarmato i passanti e c’è chi non ha esitato ed è immediatamente intervenuto per salvare il cagnolino e allontanare i due pitbull. Nel frattempo è scattata la chiamata ai soccorsi: il giovane uomo aggredito è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso ma le lesioni riportate non sarebbero particolarmente gravi. Anche il suo animale è rimasto ferito ed è stato portato dal veterinario.