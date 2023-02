Scoperta cascina degli orrori: amianto, sudiciume e carcasse di animali

Già la chiamano "la cascina degli orrori": per quello che è stato trovato, dentro e fuori. Blitz della Polizia Locale di Visano nella stessa azienda agricola già denunciata una decina di giorni fa per uno sversamento illecito nella roggia Gambardella. Gli accertamenti, svolti in collaborazione con i tecnici di Arpa e i veterinari di Ats, hanno fatto emergere un quadro a dir poco inquietante nell'allevamento della Bassa (che tra l'altro vende carne di maiale per produrre prosciutti dop).

Le discariche all'esterno

Come riporta il Giornale di Brescia, nell'area esterna sono stati individuati diversi terreni e appezzamenti di fatto riconvertiti a presunte discariche abusive: in una di queste (da 500 metri cubi) sarebbero stati accatastati tubi di plastica e metallo, siringhe veterinarie, contenitori in vetro, resti di componenti elettronici. In un'altra invece sarebbe stato trovato del bitume stradale, circa 1.500 metri cubi: in una terza area, in un fossato, scarti edili, ceramiche, perfino dall'amianto.

Gli orrori nelle stalle

Poi, le stalle: al suo interno sarebbero stati intercettati decine e decine di animali denutriti, spesso nei box a fianco di altri animali già morti e in stato di decomposizione. Odore nauseabondo, sporcizia, muffe e tanto altro ancora: anche gli animali presenti sarebbero stati quasi il doppio rispetto a quelli autorizzati. I proprietari dell'azienda sono stati denunciati per smaltimento e gestione illecita di rifiuti e per maltrattamento di animali: sono in arrivo anche sanzioni da decine di migliaia di euro. Più di 150 suini dovranno essere abbattuti.