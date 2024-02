Detonazione in cava: masso sfonda il tetto di un casa ed entra nel bagno

A Virle, una grossa detenzione è stata avvertita verso le 11.45 di venerdì 9 febbraio. Nulla di nuovo, per i residenti, trovandosi il centro storico vicino a numerose cave. Ma, stavolta, a pochi istanti dal terribile boato due massi di circa 8 kg sono piombati sul tetto di un edificio situato in via Isonzo.

Una tragedia sfiorata. La causa è stata l'esplosione programmata di una mina all'interno di una cava di via XX Settembre, a seguito della quale i due massi sono stati 'sparati' in aria e hanno finito per abbattersi sul tetto di un'abitazione, frantumandone le tegole. In un altro appartamento la copertura è stata addirittura sfondata: il grosso sasso è arrivato nel bagno, provocando danni ingenti.

Nella casa risiedono due giovani straniere (per fortuna erano fuori, in quel momento): ora sono state trasferite in un albergo, dove rimarranno finché non verrà accertata l'agibilità dell'immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco. La Provincia di Brescia ha già avviato un'indagine.