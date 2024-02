Una maestra amorevole e paziente, che ha vissuto a lungo per prendersi cura dei suoi piccoli alunni. Virginia Dusi si è spenta nei giorni scorsi, all'età di 74 anni: da qualche mese era ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. C'è grande afflizione a Roè Volciano, dove la donna abitava e aveva lavorato come maestra, crescendo intere generazioni di bambini: per oltre 30 anni ha infatti insegnato alla scuola dell'infanzia.

Una maestra dolce e gentile, ma anche piena di vitalità e solare: il suo sorriso è impresso nella memoria degli alunni di un tempo, che, insieme agli ex colleghi, la ricordano con affetto in tanti messaggi di cordoglio. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Lascia nel dolore i figli Pietro e Lorena.